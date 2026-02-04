Aliağa Belediye Meclisinde önemli isimlere vefa - Son Dakika
Aliağa Belediye Meclisinde önemli isimlere vefa

04.02.2026 11:53  Güncelleme: 11:55
Aliağa Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısında geçmiş dönem başkanları ve önemli isimleri anarak yeni spor tesislerine isim verilmesini oy birliğiyle karara bağladı. Geçtiğimiz günlerde kaybedilen isimler için de anma önerileri sunuldu.

Aliağa Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Başkan Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Tolantıda, Aliağalı önemli isimlerin tesis ve farklı yerlere verilerek yaşatılması konuları görüşüldü.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; Değirmendere Spor Tesisi'nin adının 'Yavuz Güral Değirmendere Spor Tesisi' olması, Çıtak Mahallesi'nde Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımına başlanacak olan spor tesisinin adının 'Çıtak Memduh Aydın Spor Tesisi' olması ve geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan geçmiş dönem Aliağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü'nün isminin uygun bir yere verilmesi hususunda çalışmaların yapılması için önerge oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi. Komisyonlarda yapılacak görüşmeler sonrasında karar Aliağa Belediyesi mart ayı toplantısında açıklanacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meclis toplantısında geçmiş dönem belediye başkanları ile kent hafızasında iz bırakmış isimleri rahmetle anarken, Jülide Oytun Sonat'ın da isminin önergeye eklenmesi için şu ifadeleri kullandı: "Ben bir kez daha Aliağa'mıza önemli hizmetler yapan geçmiş belediye başkanlarımızdan Hakkı Ülkü'yü rahmetle yad ediyorum, sevenlerine ve Aliağa'mıza başsağlığı diliyorum. Yavuz Güral ve Memduh Aydın kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı tarihte bir kaybımız daha oldu. 1982-1984 yılları arasında Aliağa Belediye Başkanlığı yapan Erdoğan Oytun'un kızı Jülide Oytun Sonat'ı da kaybettik. Bu önergenin içine onun da eklenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Kendisi kadın basketbolunda öncü bir isimdi; milli basketbolcu olarak ülkemizi temsil etti ve spor yöneticiliği yaptı. Kendisini de rahmetle yad ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

