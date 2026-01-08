Aliağa Belediyesinden çiftler için sağlıklı iletişim atölyesi

Aliağa Belediyesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından düzenlenecek "Çiftler İçin Sağlıklı İletişim Atölyesi" için başvurular başladı.

Atölye programı, 4 Mart - 22 Nisan 2026 tarihleri arasında her çarşamba günü 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, ALBEST AYM A Blok 1. Kat'ta yer alan ASEV Birimi Resim Atölyesi'nde yapılacak.

Program kapsamında, ilişkilerin sürdürülebilirliğinin öğrenilebilir bir beceri olduğu yaklaşımıyla çiftlerin iletişim becerilerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Atölye sürecinde katılımcılar; uyumlu davranış ve özveri geliştirme, bağlanma ve güven süreçleri, "ben"den "biz"e geçişi destekleyen bilişsel farkındalıklar, pozitif ilişki algısı ve ilişkiyi koruyucu stratejiler üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Atölye, ilişkisini güçlendirmek ve daha sağlıklı bir ilişki yapısı oluşturmak isteyen çiftlere açık olacak.

Aile Danışma Merkezi uzmanları, programın bir terapi süreci olmadığını; önleyici ve geliştirici nitelikte bir psikoeğitim çalışması olarak planlandığını vurguluyor. Grup sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla, atölye başlamadan önce çiftlerle ön görüşme yapılacak ve uygun bulunan çiftler programa dahil edilecek.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (232) 399 00 29 numaralı telefonu arayabilir ya da Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunabilir. - İZMİR