Aliağa Belediyesinden çiftler için sağlıklı iletişim atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aliağa Belediyesinden çiftler için sağlıklı iletişim atölyesi

08.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, 4 Mart - 22 Nisan 2026 tarihleri arasında çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik 'Çiftler İçin Sağlıklı İletişim Atölyesi' düzenliyor. Başvurular başladı.

Aliağa Belediyesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından düzenlenecek "Çiftler İçin Sağlıklı İletişim Atölyesi" için başvurular başladı.

Atölye programı, 4 Mart - 22 Nisan 2026 tarihleri arasında her çarşamba günü 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, ALBEST AYM A Blok 1. Kat'ta yer alan ASEV Birimi Resim Atölyesi'nde yapılacak.

Program kapsamında, ilişkilerin sürdürülebilirliğinin öğrenilebilir bir beceri olduğu yaklaşımıyla çiftlerin iletişim becerilerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Atölye sürecinde katılımcılar; uyumlu davranış ve özveri geliştirme, bağlanma ve güven süreçleri, "ben"den "biz"e geçişi destekleyen bilişsel farkındalıklar, pozitif ilişki algısı ve ilişkiyi koruyucu stratejiler üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Atölye, ilişkisini güçlendirmek ve daha sağlıklı bir ilişki yapısı oluşturmak isteyen çiftlere açık olacak.

Aile Danışma Merkezi uzmanları, programın bir terapi süreci olmadığını; önleyici ve geliştirici nitelikte bir psikoeğitim çalışması olarak planlandığını vurguluyor. Grup sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla, atölye başlamadan önce çiftlerle ön görüşme yapılacak ve uygun bulunan çiftler programa dahil edilecek.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (232) 399 00 29 numaralı telefonu arayabilir ya da Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunabilir. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesinden çiftler için sağlıklı iletişim atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:11:12. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesinden çiftler için sağlıklı iletişim atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.