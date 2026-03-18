Aliağa\'da Çanakkale Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 17:14  Güncelleme: 17:30
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

Anma günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi tören ile başladı. Törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Cumhuriyet Savcısı Görkem Hergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Resmi törende; Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şubesi, Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi tören programı Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle son buldu. Şehitleri anma programı; Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen etkinliklerle devam etti.

"Çanakkale'de çelik ve barut, inancın ve azmin karşısında yenik düştü"

Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenci Nami Abaga'nın Kur'an tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülay Aykaç yaptı. Ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmayı Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Burcu Dal gerçekleştirdi. Burcu Dal konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada Şehitler Günü dolayısıyla tüm aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anmak için bir araya geldik. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Bilinmelidir ki Çanakkale maneviyatın maddiyatı yendiği savaştır. Çanakkale'de çelik ve barut, inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarında özellikle Anafartalar'da silah arkadaşları ile birlikte gösterdiği kahramanlık dünyada çok az bir milletin göstereceği bir kahramanlık destanıdır."

Öğrencilerden 'Şehitler Ölmez, Çanakkale Geçilmez' oratoryosu

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sahnelenen 'Şehitler Ölmez Çanakkale Geçilmez' oratoryosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Ayrıca programın yapıldığı salon önünde öğrencilerin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu eserler sergilendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:18:12.
