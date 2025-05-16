Aliağa'da Engelliler Haftası'na Özel Bahar Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Aliağa'da Engelliler Haftası'na Özel Bahar Şenliği Düzenlendi

Aliağa\'da Engelliler Haftası\'na Özel Bahar Şenliği Düzenlendi

Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında 'Bahar Şenliği' düzenledi. Özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Etkinlikte çeşitli müzik ve dans performansları sergilendi.

16.05.2025 19:44  Güncelleme: 19:50
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Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programı kapsamında 'Bahar Şenliği' düzenledi. Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bahar şenliği özel öğrencilerin renkli gösterilerine sahne oldu.

Bahar şenliğine; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Özel öğrencilerin gösterilerine büyük alkış

Bahar Şenliğinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Güneş Çakır yaptı. Şenlik, öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen geçit töreniyle başladı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri, ukulele eşliğinde sunulan müzik dinletileri ve öğrenci Furkan Baştuğ'un darbuka ve bateri performansı büyük alkış topladı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri de öğrenci Haktan Demirdöğen'in babasıyla birlikte gerçekleştirdiği müzik dinletisi oldu. Baba-oğulun müzikal uyumu, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bahar Şenliği'nin kapanışında, hippoterapiden mezun olan öğrenci Ravza Merkit, equifun gösterisi ile sahne aldı. Gösterisi ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Merkit, yeteneğiyle büyük beğeni topladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "Biz Hep Birlikteyiz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bahar Şenliği'nde emeği geçenlere şu sözlerle teşekkür etti:

"Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz birinci bahar şenliğimizin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız tüm yeteneklerini, hünerlerini sergilediler ve bize burada keyifli dakikalar yaşattılar. Ben tüm çocuklarımıza tek tek çok teşekkür ediyorum, hepsinin yanaklarından öpüyorum. Çocuklarımızla vakit geçirerek onlara sadece öğretmenlik değil abilik, ablalık yapan bugün şenliğin hazırlanmasına emek veren, çok değerli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Kendisini çocuklarına adamış olan siz değerli ailelerimiz şenliğimize onur verdiniz. Çocuklarımızın dediği gibi 'Hayat birlikte güzel ve birlikte güçlüyüz' Çok değerli ailelerimiz biz hep birlikteyiz. Nice Bahar Şenliklerinde buluşmak üzere." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da Engelliler Haftası'na Özel Bahar Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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