Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: "Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" - Son Dakika
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Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: "Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz"

05.07.2022 15:01
Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: "Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz"

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'i ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" dedi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'i ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'i makamında konuk etti. İki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede Başkan Büyükakın, "İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye'nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkanlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İlk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli'ye yapıyorum"

Başkonsolos Regenbrecht ise "Türkiye'ye geldiğimden beri ilk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli'ye yapıyorum" diyerek, "Bu benim açımdan çok önemli. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak da istiyoruz. Bir de şehrinizin ticari yönü çok gelişmiş olduğu için Alman firmalarının katılacağı ticaret fuarını da eylül ayında Kocaeli'de yapmayı düşünüyoruz. Sizleri de düzenleyeceğimiz fuarımızda görmekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.

"Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz"

Başkonsolos Johannes Regenbrecht'a ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz. Çevre konusunda özellikle İzmit Körfez'inin doğu ucunda yer alan çamurun alınması için çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla hayata geçireceğimiz çamur temizleme projesi, çok büyük bir çevre projesidir. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj konusu başta olmak üzere arıtmada çalışmalarında da Kocaeli çok önemli bir seviyededir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: 'Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz' - Son Dakika

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