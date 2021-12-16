Üye Girişi
Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Son Dakika

Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

16.12.2021 17:12
Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Parittischer Wohlfahrtsverband adlı insani yardım kurumunun verilerine göre, Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Parittischer Wohlfahrtsverband adlı insani yardım kurumunun verilerine göre, Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Son dönemlerde yoksulluk oranının giderek arttığı Almanya'da yapılan araştırmaya göre yoksulluk oranı salgın ile birlikte rekor seviyeye ulaştı. "Pandemide Yoksulluk" başlıklı rapora göre, Almanya'da nüfusun yüzde 16,1'i yani 13,4 milyon kişi yoksul olarak kabul ediliyor. Açıklamaya göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan 3 çocuk ve üzeri aileler ise yüzde 30,9 olarak belirlendi.

Parittischer Wohlfahrtsverband Genel Müdürü Ulrich Schneider, "Bu yeni ve üzücü bir rekor. Mevcut veriler, son birkaç yılın resmiyle örtüşüyor. 2020'de de kırılmamış gibi görünen sabit bir eğilim fark edilebilir. 2006'da bu oran yüzde 14,0 olarak kaydedilmişti" ifadelerini kullandı.

Bu rakam işsizlerde yüzde 52'ye kadar yükselirken, tek başına yaşayanların yüzde 40,5'inin yoksulluk sınırının altında yaşadıkları belirtildi. Ülkede, göçmenlerin yüzde 27,9'u ve Alman vatandaşı olmayanların 35,8'i ise yoksul olarak kabul ediliyor. - KÖLN

Yoksulluk, Almanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
16:45 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi
16:43 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
16:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün: Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek mi?
16:39 Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti
16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil
16:28 Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı?
Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir         
17:13
Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek         
16:55
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:18:58. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement