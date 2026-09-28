Almanya\'daki iş insanı Halit Demiroğlu, Çermik\'teki camiye 100 bin lira bağışladı

Almanya'da yaşayan Diyarbakır Çermikli işadamı Halit Demiroğlu, memleketinde yapılan camii inşaatına 100 bin lira bağışta bulundu.

Maraş merkezli 2023 depreminde hasar gören Petekkaya Mahalle Cami yıkılmış, yerine yeni bir camii yapımına başlanmıştı. 6 aydır yapımı devam eden caminin kaba inşaatı tamamlandı. Geriye kalan eksiklerin tamamlanması da hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ediyor. Almanya Frankfurt'ta faaliyet gösteren Avrupa Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, memleketinde yapımı devam eden camii inşaatına bağışta bulundu. Demiroğlu, memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Almanya'da yaşayan Çermikli Muzaffer Ünsal isimli vatandaş da Almanya'daki hemşerilerinin bağışladığı bin 680 Euroyu, cami imam hatibi Kahraman Ceylan'a teslim etti.