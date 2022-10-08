Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu

Almanya'nın kuzeyinde teknik arıza nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı tamamen durdu. Alman Demiryolları'ndan (DB) yapılan açıklamaya göre iletişim sisteminde çıkan teknik bir arızadan dolayı uzun mesafeli seferler tamamen iptal edildi. Kısa mesafeli seferler de büyük ölçüde durduruldu. Hamburg, Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya'dan Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yönünde seyahatler askıya alındı. Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki yüksek hızlı ICE trenleri de kesintiden etkilendi. Amsterdam üzerinden Berlin'e gidiş-dönüş tren seferleri ise tamamen iptal edildi. Açıklamada, "Yeni bilgiler edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı. Tren ile yolculuk yapacaklara yolculuktan önce Alman Demiryolları'nın internet sayfasından bilgi edinmeleri tavsiye edildi. - KÖLN