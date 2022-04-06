Altaş: "Avukatlar, hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir" - Son Dakika
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Altaş: "Avukatlar, hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir"

06.04.2022 12:03
Altaş: "Avukatlar, hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir"

Avukatlar Günü nedeniyle açıklamada bulunan HUDER Temsilcisi Bilgehan Altaş, avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Avukatlar Günü nedeniyle açıklamada bulunan HUDER Temsilcisi Bilgehan Altaş, avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Altaş, "Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur. Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkanlarının güçlendirilmesinin ancak tüm paydaşların desteği ile mümkündür. Hukukun tüm paydaşlarının avukatlık mesleğinin önemine ilişkin hemfikir oldukları ölçüde hukuk devletine güven artacaktır" dedi.

Avukatların hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu aktaran Altaş, "Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğu bilincinin başta tüm adalet camiası olmak üzere paylaşıldığı, mesleğin sorunlarının aynı zamanda adalete erişim sorunu temelinde değerlendirildiği bir bakış açısının kalıcı olması temennisini daima canlı tutmak isteriz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Avukatlar Günü, Adalet, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altaş: 'Avukatlar, hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir' - Son Dakika


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