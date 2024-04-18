Altıeylül Belediyesi, askere gidecek gençlere özel program düzenledi

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Altıeylül Belediyesi, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlere yönelik özel bir program düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde bulunan Tomruk Kafe'de askere gidecek gençlerle bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Şimdiden sizlere hayırlı tezkereler diliyorum' dedi.

Tomruk Kafe'de gerçekleştirilen yemek organizasyonunda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Askerlik herkesin hayatında dönüm noktasıdır. Vatan görevi kutsal bir görevdir" diye konuştu.

Başkan Şehirli, "Askerlik kutsal bir görevdir"

Başkan Şehirli, "Güzel bir organizasyonla Altıeylül'de askere gidecek olan gençlerimizle yemek yiyelim sohbet edelim istedim. Gençlerimiz ülkemizin çeşitli illerinde askerlik görevlerini yapacaklar. Askere gidecek olan gençlerimiz deneyimli bir şekilde hayata adapte olacaklar. Askerlik kutsal bir görevdir. Hayatınızın dönüm noktası olacak ve gururla tekrar ailenizin yanına döneceksiniz. Şimdiden hepinize hayırlı teskereler diliyorum. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duydum. Bende askerlik vazifemi 18 ay yaptım. Askerde hayatınız boyunca anlatacağınız hikayelere sahip olmaya başlıyorsunuz. Daha da önemlisi hayatınızın dönüm noktasını başlatıyorsunuz. Bundan sonra hayatınızın akışı askerlik öncesi, askerlik sonrası diye anılmaya başlanıyor. Bizlerde bu anlamda askere giden gençlerimizin coşkusunu sevgisini paylaşmayı da vazife kabul ediyoruz" diye ifade etti.

"Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ederiz"

Askere gidecek olan Altıeylüllü gençler, "Bizleri özel kıldığınız için Altıeylül Belediyesi ekibine ve siz değerli Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ederiz. Askerlik vazifemizi yapmak için ülkemizin çeşitli illerinde görev alacağız. Allah'ın izniyle vatani görevimizi yapıp ailemizin yanına tekrar döneceğiz. Altıeylül Belediyesi'ne bağlı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde bulunan alanda verilen yemekle ayrı bir sevinç yaşadık" dedi. - BALIKESİR