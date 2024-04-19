Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Dr. Onur Yılmaz atandı

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Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yılmaz getirildi. Onur Yılmaz aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine de atandı.

Görevine başlayan Onur Yılmaz, 1989 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu'da çeşitli okullarda tamamladıktan sonra ÖSS derecesiyle yerleştiği Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Gagavuz ve Kaşkay Halk Hikayelerinde Düğün Merasimi' adlı tezle bitirdi. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümünde başladığı doktora eğitimini 'Hemşehrilik ve Hemşehri Derneklerinin Kültürel Boyutu' adlı tez çalışmasıyla tamamlayarak 'doktor' unvanını aldı. Sosyoloji alanında da lisans derecesine sahip olan Onur Yılmaz'ın çalışma alanları arasında medya, siyasal iletişim, göç, kentleşme ve kültürel değişim konuları yer alıyor. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makale ve bildirisi yer alan Yılmaz'ın ortak yazarlı telif bir kitap çalışması da bulunuyor. - ORDU