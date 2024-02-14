Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 91 kırsal mahallede altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, daha büyük hizmetler yapmak için sürekli olarak çalışıyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehri en güçlü şekilde geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

14.02.2024 15:49  Güncelleme: 16:13
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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin 91 kırsal mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Yaptıklarımızı yeterli görmüyor, daha büyük hizmetler yapmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Şehrimizi en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.

Şehir merkezinde birçok noktada altyapı çalışması yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde yol çalışmalarına ağırlık veriyor. Kırsalda 24 mahallede 91 noktada eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Bir taraftan reglaj çalışmaları yapılırken, diğer taraftan kış şartları nedeniyle yaşanan heyelan ve toprak kaymaları temizleniyor.

Öte yandan ekipler, kırsalda dere ağızlarına kapalı boks menfez, koruge boru atma, hendek temizleme ve moloz taş istinat duvarı çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentileri doğrultusunda yapılan çalışmalar, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören "Bir evladı olmaktan onur duyduğum bu şehre ve bu şehrin aziz insanlarına hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu daima kalbinde taşıyan bir insan olarak, yaptıklarımızı yeterli görmüyor, daha büyük hizmetler yapmak ve hemşerilerimize daha büyük sevinçler yaşatabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Allah'ın izni ve hemşerilerimizin desteğiyle şehrimizi en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız. Şehrimizin güçlü yarınları, hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aşkın Tören'in yeni dönem için aday gösterilmesinden mutlu olduklarını da ifade ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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