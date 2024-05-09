Altıntaş Kaymakamlığına atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik göreve başladı

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Altıntaş Kaymakamlığa atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı Onayı ile Altıntaş Kaymakamlığına yeni atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik'i, ilçe kamu, kurum ve kuruluşlarının daire amirleri hükümet konağı önünde karşıladı.

Yapılan karşılamanın ardından Kaymakam Çelik, daire amirlerinden kurumların işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA