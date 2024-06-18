Altunhisar Kaymakamlığı Ateşli Silah Kullanımı Konusunda Uyarıda Bulundu

Yerel

Altunhisar Kaymakamlığı düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde ateşli silah kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Altunhisar İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yaz döneminde yapılacak düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde ateşli silah kullanılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarıda, "Düğün, nişan, asker uğurlamasa vb. etkinliklerde ateşli silahla havaya ateş açmak, cesaret değil cehalettir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulmaması başlıklı 170'inci maddesinde yer alan kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yapbilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE