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Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği - Son Dakika

Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği

01.02.2022 14:59

Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliğii Rahim gezisinin 10.cusu gerçekleşti.

Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği

GİRESUN Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Karabörk Köyü Derneğinin geleneksel hale getirdiği Sıla-i Rahim gezisinin 10.cusu gerçekleşti.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafından katılım sağlayan gençler memleketleri Alucra ilçesinde buluştu. Her yıl olduğu gibi ilçede buluşan gençler önce şehitliği ziyaret etti ardından ise mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıp davul-zurnayla halay çekip eğlendiler ve ilçenin çocuklarını da unutmayan gurbetçiler çeşitli hediyeler getirdiler. Renkli görüntülerin yaşandığı Sıla-i Rahim etkinliğine Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Suat Aybar, Alucra İlçe Jandarma Komutanı Kamuran Bulut, Alucra Emniyet Müdürü Şükrü Demirkol, daire amirleri ve ilçe halkı katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren, Karabörk Köyü Dernek Başkanı Adnan Saatçi, "Her yıl gurbette bulunan hemşerilerimizle memlekette buluşup çeşitli etkinliklerle bu buluşmalarımızı eğlenceli hale getiriyoruz. Bu yılda buluşmamızı kış mevsimine getirdik. Buna rağmen İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir tarafından hemşerilerimiz katılım sağladı. Önce Pesimet tepesinde bulunan Alucra Şehitliği ziyaret ettik Kuran tilaveti ve dualarla şehitlerimizi yad ettik. Daha sonra İlçe merkezine mehteran takımı ve kortej eşliğinde yürüyen gençler Alucra Nurettin Canikli Meydanında hem mehteranın marşları dinleyip akabinde davul zurna ile -10 derecelik soğuk havaya aldırış bile etmeden doyasıya eğlendiler. Etkinliğimize katılan destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği
Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği
Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği

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Karabörk, Hisarcık, Alucra, Sıla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği - Son Dakika


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