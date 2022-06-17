Alzeheimer hastasına akıllı saat - Son Dakika
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Alzeheimer hastasına akıllı saat

17.06.2022 11:51
Alzeheimer hastasına akıllı saat

Ordu'da geçen günlerde kaybolan ve 24 saat sonra bulunan Alzeheimer hastası Arif Baysal'a kayıp durumunda kişinin yerini konum olarak tespit ederek en kısa sürede bulunmasını sağlayan akıllı saat verildi.

Ordu'da geçen günlerde kaybolan ve 24 saat sonra bulunan Alzeheimer hastası Arif Baysal'a kayıp durumunda kişinin yerini konum olarak tespit ederek en kısa sürede bulunmasını sağlayan akıllı saat verildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde yaşayan Alzeheimer hastası 83 yaşındaki Arif Baysal geçen günlerde evinden ayrılarak kayboldu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası evine 700 metre uzaklıkta bulunan Arif Baysal ailesine ve sevenlerine büyük korku yaşattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaşanması muhtemel kaybolma ve düşme olaylarına karşı önlem almak amacıyla Arif Baysal'ın ailesine akıllı yetişkin saati verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay ve teknik personel, Arif Baysal'ın ailesini evinde ziyaret ederek akıllı yetişkin saatini teslim etti.

Akıllı yetişkin saati ile kaybolma olaylarına karşı hem hastayı hem de ailesine yardımcı olunacağını belirten Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Bilkay, "Bu saat ile gerek Arif amca gerekse yakınları daha rahat hareket edebilecek. Bundan sonra ailenin aklı hastalarında kalmayacak. Saatimiz ile öncelikle güvenli alan belirliyoruz. Hastamız bu alanın dışına çıktığı zaman yakınına anında haber veriyor. Saatimiz ayrıca yaşlılarımızın ilaç saatlerini hangi doz alacağını da bildirme özelliğine sahip. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. İnşallah bundan sonra bir daha bu tür durumları yaşamamayı arzu ediyoruz" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alzeheimer hastasına akıllı saat - Son Dakika

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