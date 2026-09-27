Alzheimer hastalığı ilerleyen Kore Gazisi Ali Şahin, Zile\'de toprağa verildi

Alzheimer hastalığı ilerleyen Kore Gazisi Ali Şahin, Zile'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zile'de yaşayan 1930 doğumlu Kore Gazisi Ali Şahin, Alzheimer hastalığı ilerlerken tedavi gördüğü Zile Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İlçe merkezinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı, Zile Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alzheimer hastalığı ilerleyen 1930 doğumlu Kore Gazisi Ali Şahin, Zile Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Zile Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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