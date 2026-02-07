Amasya'da 1990 Yılında Yaşanan Yeni Çeltek Faciasında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı - Son Dakika
Yerel

Amasya'da 1990 Yılında Yaşanan Yeni Çeltek Faciasında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı

07.02.2026 16:44  Güncelleme: 18:18
7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Linyit İşletmesi’nde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 68 maden işçisi, Kayadüzü Köyü Maden Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

7 Şubat 1990'da Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 68 maden işçisi, anıldı. Kayadüzü Köyü'nde bulunan Maden Şehitleri Anıtı'nda yapılan anma etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Milletvekileri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı katıldı.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı yaptığı konuşmada, grizu patlamasında yaşamını yitiren maden işçilerini rahmetle andıklarını belirterek, "Zor ve meşakkatli şartlar altında emek veren tüm işçilerimize ve ailelerine sağlıklı, kazasız belasız bir ömür diliyorum." dedi.

Program, duaların okunması ve Maden Şehitleri Anıtı'na karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kayadüzü, Merzifon, Ekonomi, Amasya, Maden, Yerel

19:01
18:24
17:43
16:59
16:43
16:07
