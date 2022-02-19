Ameliya'nın hayal gücüne engel yok - Son Dakika

Doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, yazdığı şiirlere beste yapıyor, hikaye ve masal yazıyor. Okulunda da oldukça başarılı olan Ameliya Selma'nın hayali ise kendine ait bestelerin geniş kitlelerce duyulması ve ünlü şarkıcı Buray ile aynı sahnede şarkı söylemek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Damlacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz, doğuştan görme engelli. Ancak Ameliya'nın engeli hayal gücüne engel olmadı. Küçük yaşlardan itibaren piyano çalan Ameliya Selma, hem yazdığı şiirlere beste yapıyor hem de hikaye ve masal yazıyor. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulundan sonra köy okulunda öğrenimine devam eden Ameliya, derslerinde de başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yaptığı besteleri internet ortamında paylaşmayı isteyen Ameliya Selma Oğuz, ünlü şarkıcı Buray ile aynı sahnede şarkı söylemeyi hayal ediyor.

"Derdimin dermanı"

Annesi Rus, babası da Türk olan Ameliya, "Daha 4 yaşındayken annem salonumuza bir piyano kurdu. Notalarını elimle okudukça piyano çalmak ilgimi çekti. Bir süre sonra annem ve babam bir müzik öğretmeni ile görüştü. 2 yıldır özel piyano dersi alıyorum. Piyano çalıyorum, aynı zamanda kendi bestelerim var. Şiir, hikaye ve masal da yazıyorum. Müzik ve yazı yazmak benim için huzur verici. Derdimin dermanı. Şarkı sözlerini, çok sevdiğim kişileri düşünerek yazıyorum. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Öğrencilerime kendi bestelerimi öğretmek benim için büyük mutluluk olur. Ayrıca şarkılarımı internette yayınlamayı da istiyorum. Şarkıcı Buray'la da aynı sahnede şarkı söylemek isterim" dedi.

"Arkadaşım bana destek oluyor"

5. sınıfa kadar Aşık Veysel Görme Engelliler Okulunda okuduğunu, ardından Damlacık Ortaokuluna geçiş yaptığını belirten Ameliya, "Okuldan ayrıldıktan sonra gören çocukların arasında ders yapmak beni zorlar diye düşünmüştüm. İlk başta tedirgin olmuştum ama her şey yolunda gidiyor. Sınıf arkadaşım Ecrin Yılmaz, bana destek oluyor. Sınıfa birlikte giriyoruz. Derslerde yardımcı oluyor. Teneffüslerde birlikte vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"O aslında engelli değil"

Baba Şahin Oğuz ise kızının sürecini şu sözlerle anlattı: "Ameliya 3 yaşındayken dünyadaki 70-80 ülkenin başkentlerini ezberlemişti. Annesi Rus olduğu için bu başkentleri Rusça olarak söylüyordu. Evimizde eski bir piyano vardı. Piyano ile ilgilenmeye başladı. Ameliya'daki cevherleri görünce bu durumun üzerine gittik. Ona özel dersler aldırdık. Ameliya derslerinde de başarılı. Öğretmenleri ondan çok memnun. Kızım hem piyano çalıyor hem de şarkı sözü, hikaye ve masal yazıyor. Kendine ait besteleri var. Ameliya kitapları arkadaş olarak bilen, sorumluluklarının farkında olan bir çocuk. Ameliya'da eksik bir şey hissetmiyoruz. O aslında engelli değil."

"Özellikle köy okuluna yolladık"

Kızını özellikle köy okuluna gönderdiklerini ifade eden baba Oğuz, "Biz kızımızı özellikle köy okuluna göndermek istedik. Arkadaşları ile köy okulunda kaynaşmasını istedik. Köy okullarındaki öğretmenlerin daha canla başla eğitim verdiklerini düşünüyoruz. Okul müdürü ve müdür yardımcısı bizimle çok ilgilendi. Bize 'Okul olarak yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye sorulması bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Hayal gücü çok geniş"

Damlacık Ortaokulu Beyza Özcan da, "Ameliya doğuştan görme engelli bir öğrencimiz. Onun hayal gücü çok geniş. Şiir yazıyor, şarkı besteliyor. Çok güzel piyano çalıyor. Belirli gün ve haftalarda yaptığımız etkinliklerde bize piyano çalıyor. Arkadaşları ile de çok uyumlu, örnek bir öğrencimiz. Derslerinde çok başarılı. Deneme sınavlarında çok kez birinci oldu. O bizim için özel bir öğrenci. Hırslı, heyecanlı, umut dolu, pırıl pırıl bir öğrenci. Onunla birlikte olmaktan okul olarak çok mutluyuz" diyerek Ameliya Selma Oğuz'un başarılarını anlattı. - İZMİR