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Ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce böyle yükseldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tonlarca su karayoluna aktı.

Edinilen bilgiye göre, Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatta giden su kesildi. Bölgede onarım için çalışma başlatılacak.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ Ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine seyir gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.