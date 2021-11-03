Anadolu Üniversitesi'nde "Yunus Emre'den Esintiler Paneli" gerçekleştirildi - Son Dakika

Eskişehir Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından düzenlenen "Gelin Tanış Olalım" Yunus Emre'den Esintiler isimli panel Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu'da düzenlendi.

Panele Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal etkinliğe ilişkin görüşlerini dile getirerek, "Anadolu Mektebi'nin Yunus Emre Okumaları etkinliğine ev sahipliği yapmak bizim için hem çok güzel bir tesadüf hem de gurur verici oldu. Prof. Dr. Sami Güçlü'nün önderliğindeki bu proje başta Yunus Emre olmak üzere bütün fikir insanlarımızın öğretilmesi ve size aktarılmasında çok kıymetli. Bu anlamda bu proje başarıya doğru emin adımlarla gidiyor. Gerçekten de gençlerimiz çok heyecanlı. Bizler de gençlerimizin bu heyecanına canı gönülden katılıyoruz. Umuyorum ki bu güzel proje nesiller ve yıllar boyunca devam eder. Bu projeye emek veren herkesi de canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Yunus Emre hem Eskişehir'in hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli bir değeri"

Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ise konuşmasında etkinliğe ve Eskişehir Valiliğinin Yunus Emre ile ilgili faaliyetlerine dair bilgi verdi. Vali Yardımcısı Ağca sözlerine şöyle devam etti:

"Eskişehir Valiliği olarak yıl boyunca Yunus Emre'ye yakışır biçimde onu anmaya çalıştık. Yıl boyunca da devam edeceğiz. Yunus Emre hem Eskişehir'in hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli bir değeri. Onu anmayı 2021 yılı ile sınırlı bırakmamaya çalışacağız."

"Yunus Emre bizim en büyük değerlerimizden birisi"

Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da, "Anadolu Mektebi gerçekten öğrencilerimize çok önemli bir okuma kültürü yaşatan bir okul. Anadolu Mektebi mezunu olmayan ve diploma vermeyen bir okul. Mezun olamayıp diploma alamıyorsunuz fakat çok önemli bir kültüre sahip oluyorsunuz. Her şeyden önce çok güzel bir Türkçeye sahip oluyorsunuz. Eskişehirli bir öğrencinin Yunus Emre'yi çok iyi bilmesi lazım" dedi.

"Bizim tek çıkış yolumuz büyük değerlerimizi anlamaya ve okumaya çalışmaktır"

Anadolu Mektebi Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise panelde görüşlerine şu şekilde yer verdi:

"Biz Anadolu Mektebi olarak onuncu senemizdeyiz. Merkezimizde öğrenci var ve biz bu öğrencileri bu faaliyetin merkezine gönüllü olarak katıyoruz. Bizim tek çıkış yolumuz büyük değerlerimizi anlamaya ve okumaya çalışmaktır."

"Önce Anadolu'yu bir mektep olarak kabul edip, yerellikten evrenselliğe doğru gitmek gerekiyor"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç ise hatırlamanın, yorumlamanın, anlamaya çalışmanın bir şairi yeniden yaşatmak olduğuna dikkat çekerek, "Önce Anadolu'yu bir mektep olarak kabul edip, yerellikten evrenselliğe doğru gitmek gerekiyor. Zaten bunu da başaran Yunus Emre'dir. Yunus Emre Anadolu'nun bir köyünde doğmuş ve o Türkçe ile hayatın anlamına ve insana dair ölmeyecek evrensel şeyler söylemiştir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR