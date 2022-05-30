Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

30.05.2022 11:16

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede aniden başlayan sağanak yağış sonrasında doluya dönerken, yağışa hazırlıksız yakalanıp sokakta olanlar ise zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları dükkan tenteneleri ve balkon altlarına sığınarak ıslanmaktan korundu. Yağışla birlikte bir çok dükkan önünde de su birikintileri oluşurken, esnaf ellerine geçirdiği fırçalarla suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı - Son Dakika


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