Ankara Büyükşehir Belediyesi Sıcak Havada Ücretsiz Limonata İkramına Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sıcak havaların etkili olduğu başkentte vatandaşların serinlemesi ve sıvı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kentin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu noktalarında ücretsiz soğuk organik limonata ikramına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sıcak havaların etkili olduğu yaz aylarında toplum sağlığını koruyucu önlemler alıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların serinlemesi ve sıvı ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz soğuk organik limonata ikramına başlandı.

Bunaltıcı sıcak havaların vatandaşları olumsuz etkilediği yaz aylarında, halkın rahatlaması için ücretsiz soğuk limonata ikramına Kızılay Meydanı, Ulus Zafer Anıtı ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda başlandı.

Kentin merkezi bölgeleri ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda yaz boyunca ücretsiz limonata ikramının devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca 'ABB'den' Serin Bir Mola Ev Yapımı Ücretsiz Limonata' sloganı ile sosyal belediyecilik kapsamında Başkentimizin merkezi bölgelerimizde yaz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak limonata ikramlarında bulunacağız burada vatandaşlarımızın ferahlaması amacıyla sıcak havalara karşı tedbir almayı hedefliyoruz daha öncesinde Kızılay, Ulus ve milli maçta limonata ikramlarında bulunduk" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın başladığı ilk gün, vatandaşlar soğuk limonata dağıtım noktalarına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlardan, Irmak İçinak: "Gerçekten bu sıcak havada güzel bir uygulama. Beğendim, çok teşekkür ederim" dedi.

Akif Gelirer ise "Çok güzel bir uygulama. Bu sıcaklarda serinlemek güzel oluyor. İzmir Bergama'dan geliyoruz. Bunu gördük çok hoşumuza gittik. Verimli bir çalışma. Teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bahadır Salih Üstüner ise "Hizmette sınır yoktur. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Bu bizim için güzel bir hizmet. Sağ olsun, var olsunlar" şeklinde konuştu. - ANKARA