Ankara\'da Bayram Öncesi Denetimler

Başkent'te Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminali ve sebze meyve hallerinde denetim gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde meyve ve sebze ile otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetimlere ağırlık verdi. Kurban Bayramı öncesinde sofraların temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarını engellemeyi hedefleyen denetimlerde, ürünlerin menşei ve üretim bilgileri kontrol edildi. Ekipler tarafından meyve ve sebzelerin alış ile satış fiyatları arasındaki farklar mercek altına alınarak, makul sınırları aşan fiyatlandırma yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Ekiplerin bir diğer durağı ise şehirler arası yolcu yoğunluğunun arttığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) oldu. Buradaki denetimlerde, firmaların bilet fiyatları, tarife uygunluğu ve tüketicilere yönelik uygulamaları incelendi. Özellikle bayram dönemlerinde yaşanabilecek haksız fiyat artışları ve fahiş ücret uygulamalarına karşı otobüs firmalarında incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bilet fiyat tarifeleri ile satış fiyatlarının uyumu kontrol edilirken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için belge ve kayıtlar da incelendi.

Fiyat listelerinin görünür şekilde olması istendi

Ekipler ayrıca fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulması ve mevzuata uygunluk konularında da kontroller gerçekleştirdi. Kurallara aykırı uygulama tespit edilmesi halinde tutanak tutuluyor. - ANKARA