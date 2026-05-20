Ankara'da Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Bayram Öncesi Denetimler

Ankara\'da Bayram Öncesi Denetimler
20.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Ankara'da otobüs biletleri ve sebze-meyve fiyatlarına denetim yapıldı.

Başkent'te Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminali ve sebze meyve hallerinde denetim gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde meyve ve sebze ile otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetimlere ağırlık verdi. Kurban Bayramı öncesinde sofraların temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarını engellemeyi hedefleyen denetimlerde, ürünlerin menşei ve üretim bilgileri kontrol edildi. Ekipler tarafından meyve ve sebzelerin alış ile satış fiyatları arasındaki farklar mercek altına alınarak, makul sınırları aşan fiyatlandırma yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Ekiplerin bir diğer durağı ise şehirler arası yolcu yoğunluğunun arttığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) oldu. Buradaki denetimlerde, firmaların bilet fiyatları, tarife uygunluğu ve tüketicilere yönelik uygulamaları incelendi. Özellikle bayram dönemlerinde yaşanabilecek haksız fiyat artışları ve fahiş ücret uygulamalarına karşı otobüs firmalarında incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bilet fiyat tarifeleri ile satış fiyatlarının uyumu kontrol edilirken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için belge ve kayıtlar da incelendi.

Fiyat listelerinin görünür şekilde olması istendi

Ekipler ayrıca fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulması ve mevzuata uygunluk konularında da kontroller gerçekleştirdi. Kurallara aykırı uygulama tespit edilmesi halinde tutanak tutuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:11:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Bayram Öncesi Denetimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.