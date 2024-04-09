Ankara Kent Konseyi Kültürden Kültüre İftar Programı'nda Bir Araya Geldi

Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) düzenlediği Kültürden Kültüre İftar Programı'na katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Bu seçimlerle birlikte başlayan Türkiye ittifakı dediğimiz, Ankara'da da Ankara ittifakı adını verdiğimiz birliktelikle, Cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlerine kavuşturacağımızı umuyorum" dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, AKK'nin düzenlediği Kültürden Kültüre İftar Programı'na katıldı. Gençlik Parkı'ndaki iftar yemeğinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara'da seçimi kazanan CHP'li 16 belediye başkanı bir araya geldi.
Programda 16 ilçe belediye başkanına ressam Epik Refikman'ın eserinin yer aldığı "İyi ki geldiniz" yazılı plaket takdim edildi. Başkan Güner, plaketini Prof. Dr. Ruşen Keleş'in elinden aldı. Takdim sırasında konuşan Başkan Güner, şunları söyledi:
"Ruşen Hocamla beraber bu ortamda olmak, belediyeciliğin markası olabilmiş Sayın Genel Başkanım Murat Karayalçın ile aynı masada buluşabilmek, Sayın Mansur Başkanımızla birlikte bu dönemde hizmet edebilmek benim için çok büyük bir onur. Burada pek çok farklı sivil toplum kuruluşundan, meslek grubundan, farklı kökenlerden ve görüşlerden katılımcıyla bir aradayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve Milli Mücadelede olduğu gibi bir aradayız ve bugün Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra ikinci yüzyılın ilk seçiminde de yine Ankara'da çok anlamlı ve değerli bir tablo ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum.
Kent Konseyimiz ve Başkanımız Halil İbrahim Yılmaz heyecan ve profesyonellikle bu işi yürütüyor. Bugün burada bize bu güzel ortamı sağlayan Ankara Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu seçimlerle birlikte başlayan Türkiye ittifakı dediğimiz, Ankara'da da Ankara ittifakı adını verdiğimiz birliktelikle yeni bir dönemin de kapısını aralayacağımızı, kentlerimize çok iyi hizmetlerde bulunacağımızı ve Cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlerine kavuşturacağımızı umuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız."
SEYMEN GÖSTERİSİNE BAŞKANLAR DA EŞLİK ETTİ
İftar yemeğinin ardından Seymen gösterisi yapıldı. Seymenlerin oyununa Başkan Yavaş, Başkan Güner ve diğer ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Gecenin sonunda sanatçı Ender Balkır ve Selçuk Balcı tarafından icra edilen ve Türk halk müziğinin sevilen sesi Gülşen Kutlu'nun da katkıda bulunduğu bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ankara Kent Konseyi binasındaki dinletide belediye başkanları ve katılımcılar hep birlikte şarkılar söyledi.
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