Ankara Üniversiteli Gençler Antalya\'da Gençlik Değişimi Programına Katıldı

Yerel

Başkentli üniversiteliler Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi'nin vasıtasıyla Antalya'da düzenlenen 'Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi' programına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gençlerin kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi vasıtasıyla Antalya'da düzenlenen 'Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi' programına üniversiteli öğrencileri gönderdi. 4 gün süren program kapsamında; atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli oyunlar ve toplantılar düzenlendi.

Üniversiteli gençler 4 gün süren kampta eğlenceli dakikalar yaşadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen programa katılan 18-25 yaş aralığındaki üniversiteli gençler 4 gün süren kampta eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı'nda 27-28-29-30 Haziran 2024 tarihlerinde 'Yerel Gençlik Politikaları, Gençlerin Güçlendirilmesi ve Bu Politikaların Geliştirilmesi' temasıyla gerçekleştirilen kampta Antalyalı ve Ankaralı gençler atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli oyunlar ve toplantılara katıldı. - ANKARA