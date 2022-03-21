Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu

21.03.2022 20:43
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu

Baharın habercisi Nevruz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde coşkuyla kutlandı.

Baharın habercisi Nevruz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde coşkuyla kutlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yerli ve yabancı öğrenciler ile davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Nevruz'un Türk coğrafyasının ortak bayramı ve baharın müjdecisi olduğunu ifade etti, bu bayramın Türk Dünyası için önemini vurguladı. Esenboğa Külliyesinin büyük bir savaşın yapıldığı, iki Türk hakanının karşılaştığı bir bölgede bulunduğunu dile getiren Aydınlı, söz konusu bölgeyi bir barış, sevgi ve gönül ovasına dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. Öğrencilerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajları yakından takip ettiğini kaydeden Aydınlı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu üniversitelerine öğrenciler ile buluşmaya davet etti. İbrahim Aydınlı, bölgede inşası devam eden öğrenci yurdunun kısa sürede tamamlanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da çağrıda bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, Nevruz'un baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Nevruz ateşi yakıldı, demir dövme merasimi gerçekleştirildi. Diğer taraftan misafirlere lokma tatlısı ikram edilirken öğrenciler geleneksel dans oyunları oynayarak Nevruz'u coşkuyla kutladı. Nevruz kutlamaları kapsamında Esenboğa Külliyesinde inşası tamamlanan 'Bilim Kapısı'nın açılışı da gerçekleştirildiği. - ANKARA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İbrahim Aydınlı, Baki Demirbaş, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika


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