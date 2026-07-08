Anne Adayına Sağlık Danışmanlığı Ziyareti

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebeliğinin son üç ayına giren anne adayına iş yerinde ziyaret gerçekleştirerek sağlık danışmanlığı hizmeti verdi.
Ziyarette anne adayının sağlık durumu değerlendirilirken, doğuma hazırlık, emzirme, lohusalık, yenidoğan bakımı ve gebelikte görülebilecek riskli durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Anne Yolculuğu Mobil Uygulaması tanıtılarak gebe okuluna katılım konusunda yönlendirme yapılırken, İl Sağlık Müdürlüğü koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındaki saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. - HATAY
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