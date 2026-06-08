Anne-Kız Jujitsu Başarısıyla Öne Çıkıyor

Osmaniye'de Esra Tatlıer ile kızı Erva Sultan Ergen, Jujitsu sporunda omuz omuza verdikleri mücadeleyi başarılarla taçlandırıyor. Aynı minderde ter döken anne ve kızı, kazandıkları madalyalarla ortak bir hayalin peşinden birlikte yürümenin başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Osmaniye kent merkezinde yaşayan 35 yaşındaki Esra Tatlıer ile 10 yaşındaki kızı Erva Sultan Ergen, Jujitsu sporunda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Birlikte antrenman yapan, aynı minderde ter döken ve birbirlerinin hem antrenörü hem de partneri olan anne-kız, aynı hayalin peşinden koşarak önemli dereceler elde ediyor.Esra Tatlıer, katıldığı şampiyonada NoGi ve Full Contact kategorilerinde altın, Fighting ve Newaza Gi kategorilerinde gümüş madalya kazandı. En büyük motivasyon kaynağının kızı olduğunu belirten Tatlıer, milli takım formasıyla katıldığı Jujitsu Dünya Şampiyonası Full Contact kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Kızı Erva Sultan Ergen ise küçükler kategorisinde Fighting ve Newaza Gi branşlarında gümüş, NoGi kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Antrenmanlarda birlikte çalışan anne ve kızı, müsabakalarda da birbirlerinin köşesinde yer alarak taktik veriyor, moral aşılıyor ve destek oluyor. Biri minderde mücadele ederken diğeri kenarda heyecanla onu takip ediyor. Böylece anne ve kızı, başarı yolculuğunda yalnızca antrenman partneri değil, aynı zamanda birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Spordan hiç kopmadığını ve boks antrenörlüğü yaptığı için 13 yıl sonra müsabakalara katılma kararı aldığını söyleyen Esra Tatlıer, "Üniversiteden mezun olduğum 2013 yılında Jujitsu branşında antrenörlük belgesi aldım. Ancak o dönem Jujitsu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı resmi bir branş olmadığı için aktif olarak çalışma yapma fırsatı bulamadım. Bu süreçte farklı branşlarda antrenörlük yapmaya devam etsem de spordan hiçbir zaman kopmadım.2026 yılında Jujitsu Türkiye Şampiyonası düzenleneceğini ve branşın resmiyet kazandığını öğrendiğimde, neden bu organizasyona katılmadığımı sorguladım. En büyük destekçim olan kızım Erva Sultan Ergen ile yoğun bir çalışma sürecine başladık. Birlikte antrenman yaptık, birlikte ter döktük ve Türkiye Şampiyonası'na katıldık" dedi.

"Kızım hem antrenman partnerim hem de en büyük motivasyon kaynağım oldu"

En büyük destekçim, en önemli antrenman partnerim ve motivasyon kaynağım kızım diyen Tatlıer,"Şampiyonaya giderken ne bir antrenörümüz ne de bir çalışma partnerimiz vardı. Kızım hem antrenman partnerim hem de en büyük motivasyon kaynağım oldu. Müsabakalar sırasında köşemde yer aldı ve bana sürekli destek verdi.Türkiye Şampiyonası'nda Fighting ve Newaza Gi kategorilerinde gümüş madalya, NoGi ve Full Contact kategorilerinde ise altın madalya kazandım. Elde ettiğim bu başarıların arkasındaki en büyük güç kızım Erva Sultan'dır.Türkiye Şampiyonası aynı zamanda milli takım seçmesi niteliğindeydi. Bu sayede Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Jiu-Jitsu Şampiyonası'nda milli takım formasıyla ülkemizi temsil etme hakkı kazandım. Dünya Şampiyonası'nda Full Contact kategorisinde dünya üçüncüsü oldum. Bugün de çalışmalarımıza birlikte devam ediyoruz. Hala en büyük destekçim, en önemli antrenman partnerim ve motivasyon kaynağım kızım Erva Sultan'dır" dedi.

"En büyük hedefim ülkemi temsil etmek"

Daha önce yüzme branşında dereceleri olduğunu, annesinden etkilenerek bu spora başladığını söyleyen Erva Sultan Ergen, "Bu sporu annem sayesinde tanıdım. İlk başlarda korkuyordum ama zamanla alıştım ve çok sevdim. Antrenmanlarımızı annemle birlikte yapıyoruz. Birbirimizin hem partneri hem de destekçisiyiz. Maçlarda annem benim köşemde yer alıyor, ben de onun köşesinde yer alıyorum. Türkiye derecelerim arasında iki ikincilik ve bir üçüncülük bulunuyor. En büyük hedefim ise ileride dünyada ülkemizi temsil etmek" dedi. - OSMANİYE