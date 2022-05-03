Bayraklı'da Anne Kalbi Festivali - Son Dakika
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Bayraklı'da Anne Kalbi Festivali

03.05.2022 11:48
Bayraklı'da Anne Kalbi Festivali

Anneler Günü’nü farklı etkinlikler ile karşılamaya hazırlanan Bayraklı Belediyesi, Kadın Gücü Derneği tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Anne Kalbi Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. 6-8 Mayıs’ta, Bayraklı Sahil’de düzenlenecek festivalde stantlar kurulacak, çekilişler yapılacak, sürpriz hediyeler verilecek, atölyeler ve konserler düzenlenecek.

Anneler Günü'nü farklı etkinlikler ile karşılamaya hazırlanan Bayraklı Belediyesi, Kadın Gücü Derneği tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Anne Kalbi Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. 6-8 Mayıs'ta, Bayraklı Sahil'de düzenlenecek festivalde stantlar kurulacak, çekilişler yapılacak, sürpriz hediyeler verilecek, atölyeler ve konserler düzenlenecek.

Annelere Günü'ne özel hazırlanan program, 3 gün boyunca Bayraklı sahilinde binlerce yurttaşı bir araya getirecek. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kadın Gücü Derneği tarafından organize edilen 'Anne Kalbi Festivali', müzik, eğlence, spor, sanat, sahne şovları, panel ve yarışmalarla renkli görüntülere sahne olacak. 50 kadın derneğinin ve kooperatifinin stantlarıyla yer alacağı festivale katılım ücretsiz olacak.

HER AKŞAM KONSER

6-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında her gün saat 10.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında her akşam saat 20.00'de de konserler düzenlenecek. 6 Mayıs'ta Grup Omnitone, 7 Mayıs'ta DJ performans, 8 Mayıs'ta Gamze Matracı ve her akşam İzmirli ünlü şovmen Mikrop sahne alacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anneler Günü'nü, Kadın Gücü Derneğimizin organizasyonunda, Bayraklı sahilinde 3 gün boyunca eğlenceli etkinlikler ve konserlerle kutlayacağız. Tüm annelerimizi ve ailelerini festivale bekliyoruz" dedi.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bayraklı'da Anne Kalbi Festivali - Son Dakika


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