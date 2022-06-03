Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı - Son Dakika
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Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı

03.06.2022 12:01
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Psikolog, Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Psikolog, Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

Anneler için özel olarak tasarlanan bu atölyede anneler; çocuklarının hayatındaki rolü, farklı annelik tutumları, anne-çocuk ilişkisi üzerine pek çok içeriği interaktif bir ortamda edinme fırsatına sahip oldular.

Diğer annelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları atölyenin sonunda katılımcılar gördükleri eğitimden memnun ayrıldıklarını dile getirdiler.

Annelere; çocuk gelişimi, çocukla doğru ve sağlıklı iletişim kurma ve anne olarak kendilerinin farkında olmalarını sağlayan ipuçlarının verildiği atölyenin ikincisi 8 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı
Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı

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Edremit köşe buçak temizlik Edremit köşe buçak temizlik
Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı - Son Dakika

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