Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz'u Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz'u Coşkuyla Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz\'u Coşkuyla Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.

23.03.2024 17:43  Güncelleme: 18:49
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır kutlanan bahar bayramı Nevruz'u Konyaaltı Beachpark Varyant Meydanı'nda kutladı. Etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Türk Ocakları Başkanı Abdullah Uysal, Türki Cumhuriyetleri ve Yörük Dernekleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törenlerde ilk olarak Nevruz duası okundu.

"50 BİN YIL DAHA SÜRSÜN"

Nevruz etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 5000 yıllık bir geleneğin büyük bir coşku ile sürdürüldüğünü belirterek, "Gönlümüz ister ki bir 5000 yıl, 50 bin yıl daha bu Türk'ün Bayramı devam etsin. Türk dünyanın hemen her bölgesinden gelmiş yoldaşlarımızla beraber bu bayramı kutluyoruz. Kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızın kendi yaşam biçimlerini herkesle paylaşmasını çok önemsiyoruz. Bahar bayramımız kutlu olsun" dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Arslan ve beraberindeki protokol heyeti, Nevruz ateşini yaktı. Daha sonra protokol ve davetliler geleneksel nevruz ateşinden atlama etkinliğini gerçekleştirdi. Demir-örs dövülmesi ve okçuluk atışlarının yapıldığı kutlamalarda, Kırgızistan, Tataristan, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Uygur Türkleri, Azerbaycan'dan katılım sağlayan grupların halk dansları gösterileri, semah gösterisi, geleneksel yarışmalar düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz'u Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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