Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Halk Süt ve Halk Mama Projeleri Devam Ediyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği halkçı projelerden olan "Halk Süt" ve "Halk Mama" Antalyalı çocukların sağlıklı şekilde büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, hayata geçirdiği halkçı projelerden olan "Halk Süt" ve "Halk Mama" Antalyalı çocuklar için sağlıklı ve besleyici besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın 19 ilçesindeki çocuklar için hayata geçirilen ücretsiz "Halk" ürünleri, şehrimizin geleceği olan çocukların, sağlıklı bir şekilde yetişmesi için, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocukların evlerine kadar ulaştırılıyor.

8 litre süt 6 kavanoz mama

Sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyolog ve sosyal çalışmacı olan personelin yaptığı incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, her ay 8 litre süt ve 6 kavanoz mama desteği ücretsiz şekilde sağlanıyor. Böylece çocuklar, gelişimleri için önemli olan süreci sağlıklı, besleyici ve lezzetli Halk Mama ve Halk Sütle geçirme imkanı buluyor. Halk Mama'dan 6-24 ay yaş aralığında olan çocuklar, Halk Süt'ten ise 2-5 yaş arası çocuklar fayda sağlıyor. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve zaruri ihtiyaç olan ürünlere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara yönelik başlatılan halkçı projelerden faydalanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Faydalı proje

Halk Süt desteğinden yararlanan Emrah Ulat, "Uzun zamandır, iki çocuğum için de süt desteği alıyorum. Aylık 16 litre süt, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından evimize kadar getiriliyor. Personelden ve süt desteğinden dolayı çok memnunuz. Süt desteği tüm çocuklar için olmalı. Ekonomik ve çocuklarımızın gelişimi açısından, çok faydalı bulduğum bir proje " diye konuştu.

Vatandaş memnun

Halk Süt ve Halk Mama'dan faydalanan Ali Acar da "Oğlum olduktan sonra Büyükşehir Belediyemizin süt ve mama desteği olduğunu gördüm. Başvuru yaptık, bize de çıktı. Çevremizde de kullanan insanlar var. Ekipler eve kadar getiriyor" dedi.

Halk Süt desteği alan Ayşen Coşkun, "Çocuklarımız kaliteli ve sağlıklı süt içiyor. Sütler eve kadar geliyor. Maddi olarak büyük katkısı oldu. Bu şekilde biraz olsun ferahlamış olduk. Hizmetten dolayı çok memnunuz şeklinde konuştu.

Onlıne başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama ve Halk Süt projelerine başvurmak isteyen ailelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak, online başvuru yapması gerekiyor. - ANTALYA