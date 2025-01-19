Antalya\'da Denizden Haç Çıkarma Töreni

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Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Aziz Alypios Rum Ortodoks Kilisesi tarafından denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hıristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Antalya'da kutlandı. Antalya Aziz Alypios Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Yat Limanı Mermerli Plajı'nda ayin ve geleneksel denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Okunan duaların ardından ayine katılan yerleşik yabancılar, haçı çıkarmak için denize atladı. Tören, Aziz Alypios Rum Ortodoks Kilisesi papazı tarafından denize atılan haçın çıkarılması ve dualar ile son buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis botu da denizden güvenliği sağladı. - ANTALYA