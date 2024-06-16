Antalya'da kaçan kurbanlık hayvanlar cep telefonuyla görüntülendi

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Antalya'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanların kovalandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kurbanlıklar ise sahiplerinin elinden kaçtı. Antalya'da da kaçan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, araçların arasında koşarken cep telefonu ile görüntülendi. Sahiplerine zor anlar yaşatan hayvanlar, bir süre sonra yakalanıp kontrol altına alındı. - ANTALYA