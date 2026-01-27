Kardeş Kentler Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kardeş Kentler Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yapılacak

Kardeş Kentler Caddesi\'nde kanalizasyon çalışması yapılacak
27.01.2026 17:50  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 28 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında Kardeş Kentler Caddesi'nde kanalizasyon hattı çalışması yapacak. Yolda tek şeritten gidiş-geliş sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kanalizasyon hattı çalışması yapacak. 28 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında Kardeş Kentler Caddesi'nin bir şeridi etaplar halinde kısmi olarak trafiğe kapatılacak ve trafik tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kanalizasyon hattı çalışması yapacak. Kardeş Kentler Caddesi üzerinde Kara Aslan Caddesi kesişimi ve 31132. Cadde kesişimi arasındaki kanalizasyon şebeke hattı yapımı süresince yolda trafik kontrollü şekilde sağlanacak. 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında Kardeş Kentler Caddesi bir şeridi etaplar halinde kısmi olarak trafiğe kapatılacak ve trafik tek şeritten gidiş-geliş olarak verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi sürücülerin mağduriyet yaşamaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyması ayrıca alternatif güzergahları kullanmaları önerisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Altıntaş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeş Kentler Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:42:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kardeş Kentler Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.