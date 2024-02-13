Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları

Antalya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yoğun yağışlar ve dolu nedeniyle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandığını belirtti. Vali Şahin, ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi. Ayrıca, hastanelerde yaşanan geri basma problemlerinin dışında bir sorun olmadığını ve eksikleri gidermek için diğer hastanelerden destek alındığını ifade etti.

13.02.2024 11:16
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

Şahin, "Dün başlayan yoğun yağmur ve yer yer dolu ile beraber, merkez ilçelerimizde özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerimizde su baskınları ve taşkınlar oldu. Gün boyu da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda, kavşaklarımızda, alt geçitlerde yine ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. Bin 500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve işyeri su baskınları şeklinde. Muratpaşa ilçe nüfus müdürlüğümüzde hizmet veremiyoruz. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hayatın normale dönmesi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Şahin, "Şu anda Kepez Devlet Hastanesindeyiz. Hastanemizde, giderlerde geri basmalardan kaynaklanan problem var. Onun dışında bir problem yok. Poliklinikler çalışıyor. Acil ve yoğun bakım aktif olarak çalışıyor. Eksikleri çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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