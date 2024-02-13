Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.
Şahin, "Dün başlayan yoğun yağmur ve yer yer dolu ile beraber, merkez ilçelerimizde özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerimizde su baskınları ve taşkınlar oldu. Gün boyu da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda, kavşaklarımızda, alt geçitlerde yine ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. Bin 500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve işyeri su baskınları şeklinde. Muratpaşa ilçe nüfus müdürlüğümüzde hizmet veremiyoruz. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hayatın normale dönmesi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.
Şahin, "Şu anda Kepez Devlet Hastanesindeyiz. Hastanemizde, giderlerde geri basmalardan kaynaklanan problem var. Onun dışında bir problem yok. Poliklinikler çalışıyor. Acil ve yoğun bakım aktif olarak çalışıyor. Eksikleri çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz" dedi. - ANTALYA
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
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Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
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Son Dakika › Yerel › Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları - Son Dakika
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