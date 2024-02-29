Antalya Demre sahilinde düzenleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Antalya Demre sahilinde düzenleme çalışmaları tamamlandı

Antalya Demre sahilinde düzenleme çalışmaları tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Demre sahil bandında başlattığı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca yapılan çalışmalarla, Demre yeni bir sosyal alana kavuştu.

29.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:30
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi'nde başlattığı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca yürütülen çalışmalarla, Demre yeni bir sosyal alana kavuştu.

Demre Kömürlük Caddesi Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen inşaat çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir ekipleri tarafından sahil bandında park ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Çalışmada 2 bin 600 metrekare parke ve bin metre bordür taşı döşendi. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca yapılan çevre düzenlemesi kapsamında parke taşı yürüyüş yolları yapıldı. Beton kaideli ahşap banklar ve piknik masaları konuldu. Düzenleme kapsamında bitkisel peyzaj alanının düzenlenerek, Demre'ye yeni bir sosyal alan kazandırıldı.

Kaynak: ANKA

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