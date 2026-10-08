Antalya Gazipaşa\'da Kur\'an kursu çocukları Gazze\'deki yaşıtlarına resim çizdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinde çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına yönelik barış, kardeşlik ve umut mesajlarını resimlerine yansıttı.

Gazipaşa Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra aileleri ve farklı okullardan öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çocuklar, boya kalemleri ve fırçalarla Gazze'de yaşayan yaşıtlarına yönelik duygu ve düşüncelerini resimlerle ifade etti. Çalışmalarda barış, kardeşlik, özgürlük, umut ve güzel bir gelecek temaları öne çıktı.

Çocukların hazırladığı renkli resimler etkinlik alanında sergilenirken, aileler ve davetliler de çalışmaları ilgiyle inceledi.

Miniklerden barış ve kardeşlik mesajı

Etkinlikle çocukların küçük yaşlardan itibaren dünyada yaşanan gelişmelere karşı duyarlılık kazanmalarının ve kardeşlik bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çocukların çizimlerinde savaş yerine barış, acı yerine mutluluk ve umutsuzluk yerine güzel yarınlara dair mesajlar yer aldı.

Müftü Başar: "Bizlere büyük bir umut veriyor"

Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, çocukların etkinlikte gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu belirtti.

Başar, "Çocuklarımızın bu yaşta kardeşlik bilinciyle hareket etmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara duyarsız kalmaması bizlere büyük bir umut veriyor." ifadelerini kullandı.Gazze'deki çocukların dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla sevgi, dua ve barış dolu yarınlarda buluşmasını dilediğini belirten Başar, etkinliğe katılan çocuklara, ailelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik dualarla sona erdi

Program, çocukların hazırladığı resimlerin paylaşılması, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Filistinli çocuklar için dua edilmesinin ardından sona erdi. Etkinlikte çocukların hazırladığı resimler, Gazze'deki çocuklara yönelik dayanışma ve kardeşlik mesajlarının sanat yoluyla ifade edilmesine vesile oldu.