Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi - Son Dakika
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Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi

Antarktika\'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi

Antarktika ana karasında yapılan araştırmada, Arjantinli bilim adamları tarafından Primavera Üssü yakınlarında bulunan iki ölü kutup martısında kuş gribi (H5N1) tespit edildi. Bu, Antarktika ana karasında ilk kez görülen vakalardır ve penguenler için potansiyel bir risk oluşturabilir. Virüsün kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde durulmaktadır.

27.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandı.

Kuş gribi Antarktika ana karasına sıçradı. İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim adamlarının Antarktika'daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu. Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTARKTİKA

Kaynak: İHA

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