Gaziantep'in Araban ilçesinde Karasu Çayı üzerinde bulunan ve 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yetkililerden köprünün onarılmasını istiyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar 43 yıllık köprünün onarımı için yetkililerden yardım istiyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor - Son Dakika