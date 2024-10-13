Arama Kurtarma Gönüllüleri Kampta Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Arama Kurtarma Gönüllüleri Kampta Buluştu

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Sivas'ta yapılan kamp ile arama kurtarma gönüllüleri tanışıp kaynaşma fırsatı buldu.

13.10.2024 11:45
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Arama kurtarma gönüllüleri bu sefer kampta buluştu

SİVAS - Sivas'ta AFAD öncülüğünde arama kurtarma gönüllülerinin katılımıyla kamp düzenlendi. Genelde afetlerde bir araya gelen ekipler, düzenlenen kamp programı ile tanışarak kaynaştı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kent genelinde bulunan Arama Kurtarma Birimlerine yönelik kamp programı düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzcilik ve Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa resmi kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren ve gönüllü birçok arama kurtarma ekipleri katıldı. Bugüne kadar deprem, sel, yangın gibi doğa olaylarında arama kurtarma çalışmalarına destek olan gönüllüler bu sefer kampta buluştu.

350'den fazla gönüllü bir araya geldi

Kamp programı ile ilgili bilgiler veren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Birlik Müdürü Uğur Yüce, "29 Haziran'da birincisini düzenlemiş olduğumuz STK'larımız ve gönüllerimizle buluşma etkinliğimizin ikincisini düzenliyoruz. Buradaki amacımız eğlenceli bir şekilde dil birliği geliştirmek. Sahadaki iş birliğini, alışma barışını sağlamak. Her zaman bütün gönüllülerimizle ve STK'larımızla maalesef bir arada olamıyoruz, farklı STK'larla farklı işlerde çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle bir araya gelerek hem kaynaşmak hem de stres atmak amacıyla bir araya geliyoruz. Biz bunu şu an yerelde yapıyoruz ancak, başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bölgesel kamplar var. Yakın bir zamanda da Sivas AFAD ekiplerimiz ve diğer bölge ekiplerimiz Düzce Topuk Yaylasına giderek orada bir etkinliğe katıldılar. Madem ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyoruz, gerçek manada da birlik beraberlik içinde bazı etik değerleri birbirimizle paylaşalım, her türlü olayda zaten bu arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kampa 20'nin üzerinde STK katıldı. AFAD gönüllülerimiz de bunlara dahil, yaklaşık olarak da 350 kişi ile burada bulunmaktayız. Biz gönüllüler le güçlüyüz biz hep birlikte güçlüyüz" İfadelerini kullandı.

"Sahada olmak tecrübe gerektiriyor"

İHH Arama Kurtarma Lideri Necmettin Gümüş, "Gönül ister ki hep böyle hoş organizasyonlarda bir araya gelelim, sadece afetlerde bir araya gelmeyelim. Maalesef ülkemizin bulunduğu konum itibariyle genelde operasyonlarda bir araya gelebiliyoruz. Sahada olmak her şeyden önce büyük bir tecrübe gerektiriyor, ilk olarak acemi olarak katılırsınız ama ikinci seferde tecrübeli bir kişi veya ekip olarak katılmanız gerekiyor" dedi.

"Ekiplerin birbirleriyle kaynaşması için güzel bir etkinlik"

ANDA Derneği Gönüllüsü Murat Aksoy, "Etkinli çok güzel ilerliyor, şu an ikincisi düzenleniyor. Afetsiz günlerde ekiplerin bu şekilde kaynaşması, muhtemel bir afet durumunda ekiplerin bir arada daha iyi çalışabilmeleri adına çok güzel bir etkinlik. Burada yapılan sportif aktivitelerle beraber ekiplerin birbirleriyle kaynaşması için çok güzel bir etkinlik" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Sivas, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arama Kurtarma Gönüllüleri Kampta Buluştu - Son Dakika

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