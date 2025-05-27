Aras Elektrik'ten Kablo Aksesuarları Eğitimi - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Kablo Aksesuarları Eğitimi

Aras Elektrik\'ten Kablo Aksesuarları Eğitimi
27.05.2025 10:48
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Aras Elektrik, personeline kablo aksesuarları yönünde eğitim vererek uygulama kalitesini artırıyor.

Aras Elektrik, teknik yeterliliği artırmak ve sahadaki uygulama kalitesini en üst düzeye taşımak amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, elektrik altyapısının güvenliği açısından kritik öneme sahip kablo aksesuarları konusunda kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Kablonun tamamlayıcı unsurları ve sistemin entegre ürünleri arasında yer alan kablo aksesuarlarının projelerdeki önemi her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen eğitimde, aksesuarların yapısı, kullanım alanları ve montaj teknikleri detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde özellikle orta gerilim kablo ek ve başlık uygulamaları üzerinde duruldu. Bu tür uygulamalardan sonra meydana gelebilecek problemleri önlemek adına, kablonun teknik özelliklerine ve yapısına uygun kablo başlık ve eklerin seçilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca kablonun montajı aşamalarında uygun çevresel ve teknik koşulların sağlanmasının, sistem güvenliği açısından hayati olduğu ifade edildi.

Sistem İşletme Koordinatörü Muharrem Kalkan: "Programımız kapsamında sahada görev yapan teknik personelimizin bilgi ve yetkinliklerini pekiştirmeyi hedefledik. Elektrik arıza, onarım, bakım alanında görevli personelimizin, eğitim süreci boyunca birçok teknik detayı yeniden gözden geçirme imkanı bulması, programın etkinliğini gösterdi. Özellikle uygulama hatalarının sonuçlarının videolu örneklerle aktarılması, katılımcılar açısından son derece öğretici oldu. Eğitim süresince, doğru uygulama yöntemleri görsel içeriklerle desteklenerek anlatıldı; ayrıca sahada sıkça karşılaşılan hatalara yönelik pratik çözüm önerileri paylaşıldı. Temel konu başlıklarına odaklanan sunumlar sayesinde teknik bilgi düzeyinde önemli bir gelişim sağlandığını gözlemledik. Bu tür çalışmaların hem iş güvenliği hem de sistem verimliliği açısından ne kadar kritik olduğunu, aynı zamanda, doğru uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte arıza sayısı ve müdahale sürelerinde de önemli ölçüde bir azalma yaşandığını da görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aras Elektrik, çalışanların teknik bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi, kaliteli ve güvenli hizmetin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen her eğitim, sahadaki uygulamalara doğrudan katkı sağlamayı ve hizmet standartlarını daha da yükseltmeyi amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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