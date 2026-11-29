Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa Programı kapsamında il genelindeki yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunmaya, onların yaşamları kolaylaştırılmaya ve gönüllerine dokunulmaya devam ediyor.

Sosyal devlet anlayışının önemli örneklerinden biri olan Vefa Programı ile günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çeken, kişisel ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara yönelik destek çalışmaları sürdürülüyor. Program kapsamında vatandaşların ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler sunuluyor; böylece daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Vefa Programı ile vatandaşların yalnızca temel ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda sosyal hayata bağlılıklarının güçlendirilmesi, yalnızlık duygularının azaltılması ve kendilerini güvende hissetmeleri de hedefleniyor.