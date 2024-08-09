Arhavi'de istinat duvarı tartışması - Son Dakika
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Arhavi'de istinat duvarı tartışması

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Arhavi ilçesinde bulunan beton firması önüne yapılan istinat duvarlarına tepki

09.08.2024 15:00
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Kapisre Deresi çevresinde bulunan beton firması önüne yapılan istinat duvarları Arhavili vatandaşların tepkisini çekti. Pilarget Doğa ve Yaşam Platformu gönüllüsü Fahrettin Şivil, "Öncellikle yapılması gereken bizim bulunduğumuz bölgeydi ve tam aksine karşıda gördüğünüz gibi dere yatağının içine son 5 senede beton mıcır fabrikası diye kurulmuş ve kendilerine koruma amaçlı DSİ'nin bütçesiyle duvar yapmışlar" dedi.

Önceki yıllarda sel baskınlarının yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Kapisre Deresi boyunca DSİ tarafından Taşkın Koruma Projesi kapsamında istinat duvarının asıl yapılması gereken bölgeye yapılmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

"Öncellikle yapılması gereken bizim bulunduğumuz bölgeydi"

Pilarget Doğa ve Yaşam Platformu gönüllüsü Fahrettin Şivil, şunları söyledi:

"Deremizin akışı okul bölgesine vuruyor. DSİ'nin yapması gereken asıl istinat duvarı burasıdır çünkü dere büyüdüğü zaman daha çok bu bölgeye vuruyor ama tam aksine duvar karşı tarafa yapılıyor. Acaba Arhavi'yi mi koruyacaklar yoksa beton fabrikasını mı koruyacak? Şimdi suyun akışına bakıyoruz su buradan yani bize doğru akıyor, duvar yapılan yer ise karşıda şu şekilde. Dere aktığı zaman yani derenin büyüdüğü zaman zarar verdiği yer neresi olacak. Yolun sol tarafı mı ve tam bulunduğumuz yer mi? Vadimizden akan su ve köylerden biriken su ve asıl dere yatağı bu burada. Yağışın çok olduğu ve özellikle bahar aylarında bu dere doluyor. İşte bizim bulunduğumuz tarafta istinat duvarı olması gerekiyordu yani bu bölgeden başlayıp üniversiteye kadar istinat duvarı yapılması gerekiyordu. Yani öncelikle yapılmasından bahsediyorum ve tabii ki karşı tarafında yapılması gerekiyor. Öncellikle yapılması gereken bizim bulunduğumuz bölgeydi ve tam aksine karşıda gördüğünüz gibi dere yatağının içine son 5 senede beton mıcır fabrikası diye kurulmuş ve kendilerine koruma amaçlı DSİ'nin bütçesiyle kendilerine duvar yapmışlar. Milletin parasıyla yapılması gereken yer bu taraftı. Bakın bir şu tarafa birde bu tarafa suyun büyüdüğü zaman vurduğu yer burası ve diğer tarafta suyun tahrip edeceği hiçbir yer yok ve o yüzden bu duruma bir an önce çözüm bulunması için gerekiyor. Tam aksine yapılan bu çalışmada denetleyici yok mudur, kontrol yok mudur anlamış değilim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Arhavi'de istinat duvarı tartışması - Son Dakika

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