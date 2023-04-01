Arjantin'de bir çanta dolusu para sokağa saçıldı - Son Dakika
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Arjantin'de bir çanta dolusu para sokağa saçıldı

01.04.2023 18:55

- Arjantin'de bir çanta dolusu para sokağa saçıldı Arjantin'de bir soygun girişimi sırasında içerisinde 7 milyon peso (33 bin 590 dolar) para bulunan çantanın açılması sonucu banknotlar havaya savruldu.

- Arjantin'de bir çanta dolusu para sokağa saçıldı

BUENOS AIRES - Arjantin'de bir soygun girişimi sırasında içerisinde 7 milyon peso (33 bin 590 dolar) para bulunan çantanın açılması sonucu banknotlar havaya savruldu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana gelen olayda, bankaya para yatırmaya giden Juan Cruz adlı 26 yaşındaki askeri okul öğrencisi, sırt çantasında taşıdığı parayı çalmak isteyen motosikletli hırsıza karşı direndi. Genç öğrencinin hırsızla giriştiği mücadele sırasında çantanın açılması sonucu banknotlar havaya uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Juan Cruz'un yardımına koşarak sokağa savrulan paralarını toplamasına destek oldu. Motosikletli hırsızın ise olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Olay sonrası bankaya giden Cruz, parasından 70 bin pesonun (335 dolar) eksik olduğunu fark etti. Genç öğrenci eksik olan paranın kendisine sokakta yardım eden bazı kişiler tarafından çalındığını iddia ederken yaşadığı soygun girişimi ile ilgili emniyete şikayette bulundu. Savcılık olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay sırasında çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve adeta para yağmurunu andıran görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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