Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi

10.07.2022 15:42

- Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi Arjantin'de halk, düzenlenen Uluslararası Para Fonu karşıtı protesto gösterisinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i IMF ile bağlarını koparmaya çağırdı.

- Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi

BUENOS AIRES - Arjantin'de halk, düzenlenen Uluslararası Para Fonu karşıtı protesto gösterisinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i IMF ile bağlarını koparmaya çağırdı.

Arjantin'de ülkenin bağımsızlığını kaybettiğini dile getiren on binlerce kişi sokaklara çıktı. Protestocular Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i IMF ile bağlarını koparmaya çağırdı. Göstericiler, hükümetin IMF ile yaptığı anlaşmayı hedef alarak, "teslimiyet, yağma ve bağımlılık planına hayır diyeceğiz" şeklinde sloganlar attı. Protestocular, IMF ile yapılacak yeni anlaşmanın ülkedeki ekonomik durumu daha da kötüleştireceğini savundu.

Gösteriye katılan Arjantin Sosyalist Sol Partisi Milletvekili Juan carlos Giorgano, ülkesinde ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, "Arjantin IMF ile bağlarını kesmeli. IMF, 21'inci yüzyılın İspanya İmparatorluğu" ifadelerini kullandı.

Arjantin, bu yılın başında IMF ile 2018'de başarısızlığa uğrayan ekonomik programın yerine 44 milyar dolarlık yeni bir borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Arjantin halkı, ülkedeki ekonomik politikalardan IMF'yi sorumlu tutuyor.

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Kaynak: İHA

Arjantin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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