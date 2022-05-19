Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu düzenlendi

19.05.2022 13:18
Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlik koşusu düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlik koşusu düzenledi. 3 kilometrelik parkurda kıyasıya yarışan lise öğrencilerinden dereceye giren sporculara madalya, plaket ve bisiklet hediye edildi.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Arnavutköy İlkokulu önünde start verilen 3 kilometrelik gençlik koşusu Bolluca Stadı'nda sona erdi. Arnavutköylü erkek ve kız öğrenciler parkurda ayrı ayrı yarıştı. Etkinlik sonunda ilk üçe giren toplam 6 lise öğrencisine Arnavutköy Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

Erkek grubunda birinci olan Ahmet Bozacı, "Koşu iyiydi. Parkur zordu, çok koştum ve geldim. Birinci oldum işte" dedi.

Kız grubunda birinci olan Rabia Çayıroğlu ise, "Kazandım, evet şampiyonum. Çok zordu, kızlara depar attım ama nefesim kesildi. Allah'a şükür kazandım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu düzenlendi - Son Dakika


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