Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti\'ye katıldı

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UĞUR İSTANBULLU

Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Elçin İYİ Parti'ye katılarak, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Meral Akşener taktı.

Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mecliste grup toplantısında Artvin adaylarını tanıtırken kürsüye çağırdığı Demirhan Elçin'e rozetini taktı.

Elçin burada yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanım ve İYİ'ler ailesi, beni İYİ'ler ailesine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben hemşehrilerimin isteği ile İYİ'ler hareketine katıldım. 31 Martta ise Artvin'de İYİ Partiyi tekrar iktidar yapıp hizmetlerime devam edeceğim ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.