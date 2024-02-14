UĞUR İSTANBULLU
Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Elçin İYİ Parti'ye katılarak, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Meral Akşener taktı.
Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mecliste grup toplantısında Artvin adaylarını tanıtırken kürsüye çağırdığı Demirhan Elçin'e rozetini taktı.
Elçin burada yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanım ve İYİ'ler ailesi, beni İYİ'ler ailesine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben hemşehrilerimin isteği ile İYİ'ler hareketine katıldım. 31 Martta ise Artvin'de İYİ Partiyi tekrar iktidar yapıp hizmetlerime devam edeceğim ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, bölgede çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve denetim ve yaptırımlarını arttıracağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?