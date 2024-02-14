Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti'ye katıldı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti\'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye katıldı ve İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Rozetini Meral Akşener taktı.

14.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:53
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UĞUR İSTANBULLU

Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Elçin İYİ Parti'ye katılarak, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Meral Akşener taktı.

Cumhuriyet Halk Partili Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mecliste grup toplantısında Artvin adaylarını tanıtırken kürsüye çağırdığı Demirhan Elçin'e rozetini taktı.

Elçin burada yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanım ve İYİ'ler ailesi, beni İYİ'ler ailesine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben  hemşehrilerimin isteği ile İYİ'ler hareketine katıldım. 31 Martta ise Artvin'de İYİ Partiyi tekrar iktidar yapıp hizmetlerime devam edeceğim ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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