Artvin'de 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de 1 Mayıs Kutlamaları

05.05.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Genel-İş üyesi Yeşim Sancal, emek, adalet ve demokrasi için birleşme çağrısı yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal, "Yıllardır bize emeğe, insana, kadına, çocuğa, demokrasiye, eşitliğe ve barışa düşman bir köhne sistem dayatılıyor. Elbette bu düzen kendiliğinden değişmeyecek. Bu düzeni biz değiştireceğiz! Birleşeceğiz ve değiştireceğiz." dedi.

Artvin 1 Mayıs Tertip Komitesi bileşenleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir araya geldi. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal, şunları söyledi:

"Biz emeğimizin hakkını istiyoruz! Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz! Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz! Biz yasakların, baskıların değil; gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz! Bugün dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında, ellerindeki pankartlarla, dillerindeki marşlarla, türkülerle ve sloganlarla alanlara akan yüz binler, kapitalist sistemin dayattığı zifiri karanlığı parçalıyor. İşçisiyle, emekçisiyle, genciyle, yaşlısıyla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlarda, alanlarda, mitinglerde omuz omuza veren yüz binlerin sesi, dünyadaki kardeşlerinin sesine karışıyor. Sömürüye, köleliğe ve baskıya boyun eğmeyenlere, işi için, ekmeği için, insanca bir yaşam için, bedeni, emeği ve kimliği için, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele edenlere, direnenlere selam olsun!"

Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz! Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; ister mavi yakalı olalım ister beyaz yakalı, ister işçi olalım ister kamu emekçisi, ister asgari ücretli olalım ister emekli, genç, yaşlı, kadın, erkek ya da LGBTİ, yaşımız, cinsiyetimiz, kimliğimiz ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz bu sömürü ve yağma düzeninin çarkları arasında her gün daha fazla eziliyoruz. Her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor, sefalete itiliyoruz. Her zaman söylüyoruz, buradan bir kez daha altını çizelim, demokrasinin, adaletin, hukukun ve eşitliğin olmadığı bir yerde emeğin ve emekçilerin hakları da yok sayılır. Yıllardır bize emeğe, insana, kadına, çocuğa, demokrasiye, eşitliğe ve barışa düşman bir köhne sistem dayatılıyor. Elbette bu düzen kendiliğinden değişmeyecek. Bu düzeni biz değiştireceğiz! Birleşeceğiz ve değiştireceğiz."

Kutlamalarda, konuşmaların ardından konser verildi, horon oynandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:42:09. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.